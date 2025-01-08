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Милли Меджлис обратился к парламентам стран на фоне распространившихся кадров с Тер-Петросяном

Милли Меджлис обратился к парламентам стран на фоне распространившихся кадров с Тер-Петросяном Рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям и делегации в международных парламентских ассамблеях направили письма парламентам зарубежных государств и парламентским ассамблеям на фоне обнародованных недавно видеокадров с экс-президентом Армени
Внешняя политика
8 января 2025 г. 14:40
Милли Меджлис обратился к парламентам стран на фоне распространившихся кадров с Тер-Петросяном

Рабочие группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям и делегации в международных парламентских ассамблеях направили письма парламентам зарубежных государств и парламентским ассамблеям на фоне обнародованных недавно видеокадров с экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

Как сообщили Report в парламенте, в письмах говорится о совершенных Арменией правонарушениях против азербайджанского народа и государства, в основе которых лежат идеологии расовой дискриминации и радикального национализма.

Парламентарии подчеркнули, что недавно появившаяся видеозапись выступления Тер-Петросяна от 23 июля 1993 года еще раз подтверждает это.

"Левон Тер-Петросян, будучи президентом Армении, говорит об оккупации и этнических чистках, совершенных в период его правления, как о государственной политике страны. Это однозначно доказывает, что Армения, как государство, несет ответственность за все эти преступления, а также то, что все эти преступления несли систематический и организованный характер", - говорится в письмах.

В письмах отражен призыв учитывать все перечисленные факты, а также продолжающуюся расовую дискриминацию и политику Армении, направленную против мира.

"Милли Меджлис призывает парламенты зарубежных стран и международные парламентские ассамблеи оказать давление на Армению, заставить отказаться от расистской политики, реваншизма и милитаризма, а также создать условия для возвращения западных азербайджанцев на свои родные земли", - говорится в письмах.

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Версия на английском языке Azerbaijani Milli Majlis appeals to parliaments of other countries over Ter-Petrosyan's speech
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Levon Ter-Petrosyanın çıxışı ilə bağlı digər dövlətlərin parlamentlərinə müraciət edib

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