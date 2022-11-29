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Милли Меджлис направит обращение в российский парламент в связи с миротворцами

Милли Меджлис направит обращение в российский парламент в связи с миротворцами Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам направит в парламент России обращение в связи с использованием неверных топонимов на территориях, где временно размещены российские миротворцы
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 12:43
Милли Меджлис направит обращение в российский парламент в связи с миротворцами

Комитет Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам направит в парламент России обращение в связи с использованием неверных топонимов на территориях, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил депутат Милли Меджлиса, председатель комитета Сиявуш Новрузов.

По его словам, российские миротворцы с неуважением относятся к трехстороннему соглашению, подпись под которым ставил и президент РФ Владимир Путин: "Потому что в каждом из них использованы азербайджанские топонимы. Наш комитет подготовил обращение в комитет по региональным вопросом Госдумы России. Одновременно оно будет направлено в министерство обороны России и другие структуры. Армяне и без того уже изменили более тысячи наших топонимов в Западном Азербайджане".

Депутат сказал, что российские миротворцы после сентября поддерживают сепаратизм вместо того, чтобы создавать мир: "Если они не могут выполнять свои функции, то давайте попросим их прекратить свою деятельность. Нам нужны творцы мира, а не сепаратисты".

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament to address Russia's State Duma regarding peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis sülhməramlılarla bağlı Rusiya parlamentinə müraciət edəcək

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