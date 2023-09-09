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Милли Меджлис направил открытое письмо в Комитет по международным отношениям Сената США

Милли Меджлис направил открытое письмо в Комитет по международным отношениям Сената США Милли Меджлис направил открытое письмо в Комитет по международным отношениям Сената США.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 17:29
Милли Меджлис направил открытое письмо в Комитет по международным отношениям Сената США

Милли Меджлис направил открытое письмо в Комитет по международным отношениям Сената США.

Как сообщает Report, обращение касается запланированного на 14 сентября в Комитете слушания о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Отмечено, что организация вышеупомянутого слушания служит нестабильности и росту напряженности в регионе.

"Основная проблема заключается в том, что поддержка и покровительство агрессивной политики Армении в отношение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана за последние 30 лет не принесли пользы США, а в большей степени подорвали стратегические интересы и присутствие США в стратегически важном регионе, где Азербайджан играет ведущую роль.

Несмотря на все указанные попытки, Азербайджан будет препятствовать действиям, направленным на нарушение своего суверенитета, добиваться мира, нормализации и реинтеграции своих граждан армянского происхождения в рамках своей Конституции", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis ABŞ Senatının Xarici əlaqələr komitəsinə açıq məktub ünvanlayıb

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