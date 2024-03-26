Миллер: Взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение мира

Каждое взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение прочного мира.
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"При каждом взаимодействии с правительствами Армении и Азербайджана наша цель заключается в том, чтобы побудить их урегулировать разногласия между собой и достичь прочного мирного соглашения", - сказал он.
Напомним, что в последний раз старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно посетил Азербайджан 18 марта в рамках визита в регион.
Тогда в пресс-службе азербайджанского МИД сообщили, что в ходе встречи с министром Джейхуном Байрамовы стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, ситуацию в регионе, а также аспекты процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Дж. Байрамов рассказал об итогах переговоров в рамках конференции по безопасности в Мюнхене и в Берлине, ожиданиях Азербайджана в мирном процессе. Министр довел до сведения собеседника позицию Баку по ряду вопросов в рамках мирного процесса, которые остаются открытыми.