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Миллер: Взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение мира

Миллер: Взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение мира Каждое взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение прочного мира.
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 22:54
Миллер: Взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение мира

Каждое взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение прочного мира.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном пресс-брифинге.

"При каждом взаимодействии с правительствами Армении и Азербайджана наша цель заключается в том, чтобы побудить их урегулировать разногласия между собой и достичь прочного мирного соглашения", - сказал он.

Напомним, что в последний раз старший советник Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно посетил Азербайджан 18 марта в рамках визита в регион.

Тогда в пресс-службе азербайджанского МИД сообщили, что в ходе встречи с министром Джейхуном Байрамовы стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, ситуацию в регионе, а также аспекты процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Дж. Байрамов рассказал об итогах переговоров в рамках конференции по безопасности в Мюнхене и в Берлине, ожиданиях Азербайджана в мирном процессе. Министр довел до сведения собеседника позицию Баку по ряду вопросов в рамках мирного процесса, которые остаются открытыми.

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Версия на азербайджанском языке Miller: ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistanla hər bir qarşılıqlı fəaliyyəti davamlı sülhə yönəlib

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