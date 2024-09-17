О нас

Миллер: США с нетерпением ждут возможности организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Миллер: США с нетерпением ждут возможности организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении Соединенные Штаты давно рассматривают возможности для организации встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
17 сентября 2024 г. 00:13
Миллер: США с нетерпением ждут возможности организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении

США всегда с нетерпением ждут возможности организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге заявил глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран по достижению прочного и достойного мира. Они (Азербайджан и Армения - ред.) добились значительного прогресса в завершении мирного соглашения, и мы готовы поддержать их всеми возможными способами, в том числе организацией встречи, если это будет полезно", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность прочного мира между Ереваном и Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Miller: ABŞ Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərini bir araya gətirmək imkanını nəzərdən keçirir

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
Завтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
ФотоЗавтра ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет помехи в передаче радиосигналов
11 сентября 2024 г. 11:07
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
В семи российских регионах зафиксированы атаки дронов
10 сентября 2024 г. 03:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi