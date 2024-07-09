Миллер: США продолжают работу над урегулированием между Азербайджаном и Арменией

США продолжают работу над дипломатическим урегулированием между Азербайджаном и Арменией.

США продолжают работу над дипломатическим урегулированием между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

Отвечая на вопрос о возможности встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне в рамках саммита НАТО, представитель Госдепа отметил, что не обладает информацией по этому поводу.

"Мы продолжаем работу над дипломатическим урегулированием", - добавил он.

Ранее армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян сообщали об отсутствии договоренности касательно проведения встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Напомним, что сегодня в американской столице начался саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Главной темой саммита, проходящего под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга, станет поддержка Украины.