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Миллер: США приветствуют диалог по азербайджано-армянской нормализации

Миллер: США приветствуют диалог по азербайджано-армянской нормализации Мы четко дали понять, что приветствуем диалог [по нормализации азербайджано-армянских отношений].
Внешняя политика
8 апреля 2024 г. 23:21
Миллер: США приветствуют диалог по азербайджано-армянской нормализации

Мы четко дали понять, что приветствуем диалог [по нормализации азербайджано-армянских отношений].

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос о возможных будущих контактах между Азербайджаном и Арменией.

М.Миллер подчеркнул, что решение вопроса "лежит через стол переговоров".

"Я не хочу говорить о предстоящих переговорах. Мы четко дали понять, что приветствуем диалог. Мы рады сыграть любую роль для содействия этому диалогу, и будем продолжать делать это. Я не хочу предварительно говорить о любых конкретных встречах", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, что сегодня Армения ответила на последние предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного договора, речь идет о восьмом варианте предложений по проекту документа.

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Версия на азербайджанском языке Miller: ABŞ Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə dialoqu alqışlayır

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