Миллер: США приветствуют диалог по азербайджано-армянской нормализации

Мы четко дали понять, что приветствуем диалог [по нормализации азербайджано-армянских отношений].

Мы четко дали понять, что приветствуем диалог [по нормализации азербайджано-армянских отношений].

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга, отвечая на вопрос о возможных будущих контактах между Азербайджаном и Арменией.

М.Миллер подчеркнул, что решение вопроса "лежит через стол переговоров".

"Я не хочу говорить о предстоящих переговорах. Мы четко дали понять, что приветствуем диалог. Мы рады сыграть любую роль для содействия этому диалогу, и будем продолжать делать это. Я не хочу предварительно говорить о любых конкретных встречах", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, что сегодня Армения ответила на последние предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного договора, речь идет о восьмом варианте предложений по проекту документа.