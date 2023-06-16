Миллер: США обеспокоены ситуацией на условной азербайджано-армянской границе

США обеспокоены ситуацией на условной азербайджано-армянской границе.

США обеспокоены ситуацией на условной азербайджано-армянской границе.

Как передает Report , об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на регулярном брифинге.

"Мы по-прежнему обеспокоены этой ситуацией. И мы продолжаем призывать обе стороны работать вместе, чтобы преодолеть остающиеся разногласия", - сказал Миллер.

Он вновь озвучил позицию американской стороны о том, что мирное соглашение все еще в пределах досягаемости.

"Мы действительно считаем, что соглашение все еще в пределах досягаемости, и мы с нетерпением ждем встречи двух сторон для продвижения вперед", - заключил представитель Госдепа.

Напомним, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела ППП "Лачын" с территории Республики Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, несший службу на пограничном пропускном пункте "Лачын".

"Огневая точка противника была подавлена ответным огнем, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - отметили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В ведомстве добавили, что раненому военнослужащему оказана первая медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.