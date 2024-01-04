Госдеп: РФ не мешает США в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия никоим образом не мешает США проводить важные дипломатические усилия в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Россия не мешает США прилагать важные дипломатические усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом в ходе регулярного брифинга сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Россия никоим образом не мешает нам прилагать важные дипломатические усилия, которые, по нашему мнению, необходимы для Армении и Азербайджана, и мы продолжим их", - сказал Миллер.

Касаясь возможной очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США, Миллер подчеркнул, что Вашингтон выступит с соответствующим заявлением после назначения даты встречи.