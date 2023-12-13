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Миллер: CША приветствуют обмен задержанными между Азербайджаном и Арменией

Миллер: CША приветствуют обмен задержанными между Азербайджаном и Арменией CША приветствуют состоявшийся сегодня обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
13 декабря 2023 г. 22:37
Миллер: CША приветствуют обмен задержанными между Азербайджаном и Арменией

CША приветствуют состоявшийся сегодня обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Это то, что мы активно поощряли на переговорах с обоими правительствами. Мы приветствуем возвращение ранее задержанных армян и азербайджанцев, а также сообщения о том, что обсуждаются дополнительные меры по укреплению доверия.

Мы продолжим работать с Арменией и Азербайджаном, чтобы продвинуть процесс вперед. Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы его добиваться", — добавил он.

Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе. Обмен состоялся по итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения. Согласно договоренности, Азербайджан освободил 32 лиц армянского происхождения, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Metyu Miller: ABŞ Azərbaycan ilə Ermənistan arasında əsirlərin dəyişdirilməsini alqışlayır

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