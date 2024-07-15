Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах

Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в мирных переговорах.

Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в мирных переговорах.

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, американская сторона продолжает поощрять стороны для достижения мирного соглашения.

"Мирное соглашение имело бы очень большое значение для региона, мира и безопасности в регионе. Мы думаем, что сделка возможна, но она потребует от обеих сторон сделать сложный выбор и пойти на трудные компромиссы. Поэтому мы собираемся продолжать поощрять их для разрешения этих разногласий и достижению окончательного соглашения", - заявил он.

Напомним, что 10 июля в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Участники встречи отметили прогресс, достигнутый на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также договорились продолжить работу в этом направлении.