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Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах

Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в мирных переговорах.
Внешняя политика
15 июля 2024 г. 22:24
Миллер: Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в переговорах

Баку и Ереван прошли долгий путь и добились невероятного прогресса в мирных переговорах.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, американская сторона продолжает поощрять стороны для достижения мирного соглашения.

"Мирное соглашение имело бы очень большое значение для региона, мира и безопасности в регионе. Мы думаем, что сделка возможна, но она потребует от обеих сторон сделать сложный выбор и пойти на трудные компромиссы. Поэтому мы собираемся продолжать поощрять их для разрешения этих разногласий и достижению окончательного соглашения", - заявил он.

Напомним, что 10 июля в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии государственного секретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Участники встречи отметили прогресс, достигнутый на пути к заключению исторического договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также договорились продолжить работу в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Bakı ilə İrəvan arasındakı sülh danışıqlarında irəliləyişin olduğunu bildirib

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