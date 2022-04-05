О нас
Аудио новости

Представитель АП: Азербайджан исполнил свои обязательства перед Советом Европы

Представитель АП: Азербайджан исполнил свои обязательства перед Советом Европы Азербайджан должным образом исполнил все свои обязательства перед Советом Европы.
Внешняя политика
5 апреля 2022 г. 11:17
Представитель АП: Азербайджан исполнил свои обязательства перед Советом Европы

Азербайджан должным образом исполнил все свои обязательства перед Советом Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил завсектором по международным организациям отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации Плана действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы в Баку.

Г. Микаиллы отметил, что новый План действий является совместной работой, которая включает различные сферы, и даст новый импульс сотрудничеству.

По его словам, Азербайджан продолжает отношения с Советом Европы на основе взаимного уважения и понимания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Habib Mikayilli: Azerbaijan has duly fulfilled its obligations to CoE
Версия на азербайджанском языке PA nümayəndəsi: "Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirib"

Другие новости из категории

Представитель АП: Совет Европы должен учитывать основные приоритеты Азербайджана
Представитель АП: Совет Европы должен учитывать основные приоритеты Азербайджана
5 апреля 2022 г. 11:34
Министр Фикрет Мамедов: Президент помиловал до сих пор около 6 тысяч человек
Министр Фикрет Мамедов: Президент помиловал до сих пор около 6 тысяч человек
5 апреля 2022 г. 10:52
Президент Азербайджана принял министра туризма Израиля
Президент Азербайджана принял министра туризма Израиля
5 апреля 2022 г. 10:40
Генсек Совета Европы: План действий по Азербайджану включает новые сферы сотрудничества
Генсек Совета Европы: План действий по Азербайджану включает новые сферы сотрудничества
5 апреля 2022 г. 10:32
В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22
Национальное заявление Азербайджана было представлено на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО
Национальное заявление Азербайджана было представлено на заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО
5 апреля 2022 г. 04:15
Главы МИД Азербайджана и Грузии поговорили по телефону
Главы МИД Азербайджана и Грузии поговорили по телефону
4 апреля 2022 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
4 апреля 2022 г. 18:30
Посол: Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером
Посол: Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером
4 апреля 2022 г. 17:07
В МИД Азербайджана поздравили Сенегал с Национальным днем
В МИД Азербайджана поздравили Сенегал с Национальным днем
4 апреля 2022 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi