Представитель АП: Азербайджан исполнил свои обязательства перед Советом Европы

Азербайджан должным образом исполнил все свои обязательства перед Советом Европы.

Азербайджан должным образом исполнил все свои обязательства перед Советом Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил завсектором по международным организациям отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации Плана действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы в Баку.

Г. Микаиллы отметил, что новый План действий является совместной работой, которая включает различные сферы, и даст новый импульс сотрудничеству.

По его словам, Азербайджан продолжает отношения с Советом Европы на основе взаимного уважения и понимания.