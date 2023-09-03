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Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества

Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юаньюань.
Внешняя политика
3 сентября 2023 г. 16:21
Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юаньюань.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Х.

"На встрече с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества госпожой Гао Юаньюань мы отметили важность взаимных визитов в реализации нашего экономического потенциала, рассмотрели вопросы выявления новых возможностей для развития двусторонних отношений", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov meets with president of China Association for International Economic Cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Çin Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti ilə görüşüb

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