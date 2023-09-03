Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юаньюань.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества Гао Юаньюань.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Х.

"На встрече с президентом Китайской ассоциации международного экономического сотрудничества госпожой Гао Юаньюань мы отметили важность взаимных визитов в реализации нашего экономического потенциала, рассмотрели вопросы выявления новых возможностей для развития двусторонних отношений", - отметил министр.