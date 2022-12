Микаил Джаббаров: Отношения между ОАЭ и Азербайджаном успешно развиваются

Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Азербайджаном, основанные на взаимном уважении, успешно развиваются.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров по случаю Национального дня ОАЭ.

"Мы передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов. Отношения между нашими странами, основанные на взаимном уважении и дружбе, успешно развиваются", - говорится в публикации.