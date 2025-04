Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Пакистана наращивание взаимных инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с вице-премьером Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

Как передает Report, об этом Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Мы высоко оценили успешное партнерство между Азербайджаном и Пакистаном. Мы также обсудили реализацию потенциала экономического сотрудничества, более активное развитие торговых отношений и наращивание взаимных инвестиций", - говорится в сообщении.