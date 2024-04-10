Микаил Джаббаров обсудил двусторонние отношения между Азербайджаном и Словакией

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров посетил с рабочим визитом Словацкую Республику.
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В ходе обсуждений подчеркнуто расширение связей по значимым направлениям. Отмечена важность взаимных визитов, совместных мероприятий, встреч и дискуссий в укреплении азербайджано-словацкого сотрудничества.
Словацкая сторона была проинформирована о широких возможностях в Азербайджане для эффективного партнерства в различных сферах, в том числе торговле, энергетике, инвестициях, промышленности, гуманитарной деятельности, а также в рамках Свободной экономической зоны Алят.
Отмечена значимость инициатив по укреплению торгово-экономических связей между странами, в том числе увеличению взаимного товарооборота, подчеркнута важность обмена информацией об имеющей экспортный потенциал продукции.
Было констатировано, что региональные и глобальные энергетические проекты, инициатором и активным участником которых является Азербайджан, способствуют энергообеспечению стран-партнеров, и в этом контексте энергетическое сотрудничество является одним из приоритетов взаимоотношений со Словакией.
В ходе встреч была представлена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, созданных для инвесторов возможностях, потенциале реализации совместных проектов.
Стороны рассмотрели возможности развития энергетического, торгового и инвестиционного сотрудничества и реализацию совместных проектов, поддержку инициатив в промышленной, сельскохозяйственной, туристической, инновационной сферах, совместные действия по переходу на зеленую энергетику, а также возможность присоединения Словакии к энергетическим проектам, участником которых является Азербайджан.