Микаил Джаббаров: Азербайджано-израильские отношения носят стратегический характер

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджано-израильские отношения носят стратегический характер".

Как передает Report, об этом на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Израиля заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Наши отношения носят особый, стратегический характер. Они развиваются по многим направлениям, в частности, в области энергетики, культуры и медицины. Заседание межправительственной комиссии, которое намечено на май месяц, откроет перед нами новые возможности двустортннего сотрудничества и поднимет их на качественно новый уровень. Мы также гордимся тем, что в Азербайджане отсутствует антисемитизм",- сказал он.

Министр подчеркнул, что связи азербайджанского и еврейского народов имеют очень давние корни.

Выступивший с приветственной речью посол Израиля в Азербайджане Дан Став также отметил особый характер отношений между двумя странами, подчеркнув важность продолжения стратегического партнерства.