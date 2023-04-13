Посол ЕС: Кадры жестокого обращения с азербайджанским военным являются прискорбными

Со всеми задержанными необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Со всеми задержанными необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Об этом Report заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Он назвал видеокадры, свидетельствующие о жестоком обращении в отношении азербайджанского военнослужащего, "весьма прискорбными".

Ранее МИД Азербайджана призвал мировое сообщество осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными, задержанными армянской стороной.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование по данному вопросу после их пропажи в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий.

Позже выяснилось, что оба солдата ВС Азербайджана оказались в Армении и были задержаны. Армянская сторона подтвердила, что они задержаны полицией.