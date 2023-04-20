Михалко: Сожжение азербайджанского флага в Ереване - крайне прискорбный инцидент

Сожжение азербайджанского флага в Ереване является крайне прискорбным инцидентом.

Сожжение азербайджанского флага в Ереване является крайне прискорбным инцидентом.

Об этом Report сообщил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, спортивные мероприятия — это возможность объединиться вокруг общих ценностей, таких как взаимное уважение и понимание, и сблизить людей, несмотря на разногласия.

"ЕС будет продолжать работать для поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе", - сказал он.

Напомним, что 14 апреля в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике был сожжен флаг Азербайджана.