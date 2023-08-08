Посол ЕС: Рад принять участие в открытии 99-й сессии Европейского молодежного парламента

Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко выразил восторг от принятия участия в открытии 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку.

Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко принимает участие в открытии 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Рад принять участие в открытии 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку вместе с 276 молодыми лидерами из 35 европейских стран" - говорится в публикации.

П.Михалко отметил, что мероприятие посвящено теме "Образование для всех" и объединит молодых людей, продвигающих европейские ценности.