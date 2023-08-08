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Посол ЕС: Рад принять участие в открытии 99-й сессии Европейского молодежного парламента

Посол ЕС: Рад принять участие в открытии 99-й сессии Европейского молодежного парламента Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко выразил восторг от принятия участия в открытии 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку.
Внешняя политика
8 августа 2023 г. 09:44
Посол ЕС: Рад принять участие в открытии 99-й сессии Европейского молодежного парламента

Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко принимает участие в открытии 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Рад принять участие в открытии 99-й международной сессии Европейского молодежного парламента в Баку вместе с 276 молодыми лидерами из 35 европейских стран" - говорится в публикации.

П.Михалко отметил, что мероприятие посвящено теме "Образование для всех" и объединит молодых людей, продвигающих европейские ценности.

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Версия на английском языке EU representative: ‘Glad to participate at the opening of 99th International Session of the European Youth Parliament’
Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: "Avropa Gənclər Parlamentinin 99-cu Beynəlxalq Sessiyasının açılışında iştirak etməkdən şadam"

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