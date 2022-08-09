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Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана

Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана ЕС является торговым партнером номер 1 для Азербайджана, ее главным экспортным направлением и крупнейшим источником инвестиций.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана

ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана, главным экспортным направлением и крупнейшим источником инвестиций.

Об этом в интервью Report заявил глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посол Петер Михалко.

Он отметил, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ЕС растет, и даже в период пандемии в 2021 году наблюдался рекордный уровень торгового оборота, превыcивший 15,4 миллиарда евро.

"ЕС является торговым партнером номер один Азербайджана, главным экспортным направлением для вашей страны, а также крупнейшим источником инвестиций в экономику Азербайджана. Эта положительная тенденция сохраняется, мы ожидаем, что этот год может быть еще лучше по своим результатам. Очевидно, мы также очень гордимся тем, что в стране присутствует много европейских компаний, которые вкладывают дополнительные инвестиции, и тем, что появляются новые инвесторы",- заявил он.

Посол заявил о заинтересованности европейских компаний в деятельности во многих сферах в Азербайджане, и реконструкция освобожденных территорий является одной из них. "Там уже присутствует несколько компаний из ЕС. Это в основном связано с проектами, по которым правительство заключает контракты для текущих крупных проектов реконструкции. Но интерес, конечно, растет, и поэтому мы также были бы рады информации о том, каковы планы и приоритеты будущих проектов",- сказал дипломат.

Он напомнил, что ЕС совместно с ООН и Всемирным банком участвует в деятельности по экспертной оценке потребностей в восстановлении, которая недавно работала над подготовкой такой миссии по оценке. Он также напомни о пакете Экономического и инвестиционного плана в размере 2 миллиарда для Азербайджана, которое было анонсировано в феврале во время визита еврокомиссара ЕС по политике по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели.

"В этом пакете есть 5 флагманских инициатив, которые во многом соответствуют приоритетам правительства, включая приоритеты проектов реконструкции, когда мы говорим о "зеленом переходе", когда мы говорим о Бакинском порте и пр. ",- сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Michalko: EU - Azerbaijan's number one commercial partner

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