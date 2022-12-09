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Михалко: ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению

Михалко: ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению Европейский союз и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 16:42
Михалко: ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению

Европейский союз и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященного 20-летию сотрудничества между Советом Европы и Азербайджаном.

"ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению, которые откроет новые возможности для сотрудничества в сфере развития гражданского общества, инвестиций, торговли и других", отметил Михалко.

"Мы с Азербайджаном разделяем одни и те же ценности: демократия, свобода, равенство. Права человека очень важная тема, ЕС и Совет Европы дополняют друг друга, взаимодействуя во всех приоритетных областях", заявил посол, отметив, что Евросоюз вносит свой вклад в реализацию принятого в этом году плана действий на 2022-2025 годы между СЕ и Азербайджаном.

"Я надеюсь, что наше взаимовыгодное сотрудничество продолжится", выразил надежду посол ЕС.

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