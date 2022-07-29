Михалко: Энергетика - одна из основных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом развивается по ряду сфер, основной из которых является энергетика.

Сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом развивается по ряду сфер, основной из которых является энергетика.

Как передает Report, об этом глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко заявил журналистам.

"Это [важность сотрудничества в энергетической сфере -ред.] видно по недавнему визиту главы Еврокомиссии в Азербайджан и подписанному в Баку меморандуму о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики", - заявил посол.

"Я рад, что вопрос энергетики обсуждается также на академическом уровне", - добавил Михалко, принимая участие на закрытии 16-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).