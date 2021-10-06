Михалко: Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза

"Как было подчеркнуто в ходе последних визитов, в том числе президента Шарля Мишеля, Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза. Мы готовы работать вместе в условиях крепкого партнерства в таких важных областях, как экономика, инновации,

"Как было подчеркнуто в ходе последних визитов, в том числе президента Шарля Мишеля, Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза. Мы готовы работать вместе в условиях крепкого партнерства в таких важных областях, как экономика, инновации, торговля, энергетика, инвестиции, инфраструктура и сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом 6 октября заявил новоназначенный глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

"Подписание нового всеобъемлющего соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном будет нашим главным приоритетом. Мы уверены, что это не только поможет расширению нашего двустороннего сотрудничества, но и увеличит его процветание и диверсификацию, послужив дальнейшему укреплению экономики Азербайджана", - подчеркнул он.