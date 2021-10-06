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Михалко: Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза

Михалко: Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза "Как было подчеркнуто в ходе последних визитов, в том числе президента Шарля Мишеля, Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза. Мы готовы работать вместе в условиях крепкого партнерства в таких важных областях, как экономика, инновации,
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 15:16
Михалко: Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза
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"Как было подчеркнуто в ходе последних визитов, в том числе президента Шарля Мишеля, Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза. Мы готовы работать вместе в условиях крепкого партнерства в таких важных областях, как экономика, инновации, торговля, энергетика, инвестиции, инфраструктура и сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом 6 октября заявил новоназначенный глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

"Подписание нового всеобъемлющего соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном будет нашим главным приоритетом. Мы уверены, что это не только поможет расширению нашего двустороннего сотрудничества, но и увеличит его процветание и диверсификацию, послужив дальнейшему укреплению экономики Азербайджана", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan is important partner for EU
Версия на азербайджанском языке Yeni nümayəndə: "Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün önəmli tərəfdaşdır"

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