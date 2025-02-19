Михаил Русый: Беларуси нужны совместные предприятия с Азербайджаном

Азербайджану и Беларуси нужны совместные предприятия в сферах медицины, энергетики, деревообработки и легкой промышленности.

Азербайджану и Беларуси необходимо создавать совместные предприятия в сферах медицины, энергетики, деревообработки и легкой промышленности.

Как передает Report со ссылкой на "Беларусь сегодня", об этом заявил руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Азербайджана Михаил Русый.

Он подчеркнул, что отношения между странами находятся на высоком уровне.

Он обозначил перспективные направления для дальнейшего развития сотрудничества Минска и Баку.

"Нам нужны совместные предприятия в сферах медицины, энергетики, деревообработки, обувной и легкой промышленности. Это ниши, которые надо занимать. Отдельным пунктом стоит развитие агропромышленного комплекса. Нам надо плотно работать по плодоовощной продукции. Меняется климат, новые культуры занимают наши поля. Думаю, все эти вопросы мы проговорим в ходе нынешнего визита и в дальнейшем. Кроме того, медики просили совместное производство медицинских препаратов", - отметил Русый.

По его словам, еще одной темой, которая давно поднимается, но ее надо серьезно продвигать - взаимодействие в нефтехимии, производства комплексных удобрений. "У нас технологии в Беларуси наработаны - и на Белорусском калийном комбинате, и на Гомельском химическом заводе. Под любую культуру, любой плод мы можем создать минеральные удобрения", - добавил он.

Парламентская делегация из Беларуси принимает участие в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.