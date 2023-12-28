О нас

Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Состоялся телефонный разговор председатель Правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 15:10
Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества: "Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в заявлении.

Также главы правительств обсудили совместную работу в Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov rusiyalı həmkarı ilə ticarət-iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edib

Другие новости из категории

Глава МИД: Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках ОТГ
Глава МИД: Азербайджан придает особое значение стратегическому сотрудничеству в рамках ОТГ
28 декабря 2023 г. 15:44
Министр: В течении года на встречах с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты
Министр: В течении года на встречах с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты
28 декабря 2023 г. 15:43
Число дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 90
Число дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 90
28 декабря 2023 г. 15:28
Байрамов: Напряженность в отношениях с Ираном удалось смягчить
Байрамов: Напряженность в отношениях с Ираном удалось смягчить
28 декабря 2023 г. 15:26
Назван глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Назван глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 15:07
Фарид Шафиев: Открытие консульства Армении в Тебризе считаю политическим шагом
Фарид Шафиев: Открытие консульства Армении в Тебризе считаю политическим шагом
28 декабря 2023 г. 12:22
Шафиев: Франция ведет дипломатическую войну в отношении Азербайджана
Шафиев: Франция ведет дипломатическую войну в отношении Азербайджана
28 декабря 2023 г. 12:08
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Фарид Шафиев: Ряд проблем с Ираном по вопросам безопасности все еще не решен
Фарид Шафиев: Ряд проблем с Ираном по вопросам безопасности все еще не решен
28 декабря 2023 г. 12:00
Шафиев: Предвзятость мировых СМИ в отношении Азербайджана усилилась после антитеррористических мероприятий
Шафиев: Предвзятость мировых СМИ в отношении Азербайджана усилилась после антитеррористических мероприятий
28 декабря 2023 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi