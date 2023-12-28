Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества: "Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта", - говорится в заявлении.
Также главы правительств обсудили совместную работу в Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.