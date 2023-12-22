Михаил Мишустин поздравил президента Азербайджана

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
В поздравлении говорится:
" Уважаемый Ильхам Гейдарович,
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.
Хотел бы особо отметить Ваше постоянное внимание к вопросам укрепления российско-азербайджанских отношений дружбы, партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, судостроении и логистике. Расширяются межрегиональные связи и деловые контакты.
Убежден, что дальнейшее углубление практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
С большой теплотой вспоминаю встречи с Вами в Москве и Баку. Буду рад продолжить наше откровенное общение.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".