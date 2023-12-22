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Михаил Мишустин поздравил президента Азербайджана

Михаил Мишустин поздравил президента Азербайджана Председателя правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 20:27
Михаил Мишустин поздравил президента Азербайджана

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

В поздравлении говорится:

" Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Хотел бы особо отметить Ваше постоянное внимание к вопросам укрепления российско-азербайджанских отношений дружбы, партнерства и союзничества. Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, судостроении и логистике. Расширяются межрегиональные связи и деловые контакты.

Убежден, что дальнейшее углубление практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С большой теплотой вспоминаю встречи с Вами в Москве и Баку. Буду рад продолжить наше откровенное общение.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Mixail Mişustin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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