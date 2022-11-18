Михаил Мишустин посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 18 ноября посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основат

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным 18 ноября посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложила венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Гости также посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы к их могилам и монументу "Вечный огонь".

В заключение гостям, полюбовавшимся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена информация о проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.