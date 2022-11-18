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Михаил Мишустин посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Михаил Мишустин посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 18 ноября посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основат
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 10:15
Михаил Мишустин посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным 18 ноября посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложила венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Гости также посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы к их могилам и монументу "Вечный огонь".

В заключение гостям, полюбовавшимся с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена информация о проводимых в столице работах по благоустройству и созиданию.

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Версия на английском языке ФотоMikhail Mishustin visits Alley of Honor and Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоMixail Mişustin Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

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