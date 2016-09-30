Михаил Гусман: Российско-азербайджанские отношения находятся в периоде расцвета

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Российско-азербайджанские отношения сегодня находятся в периоде расцвета. Об этом заявил Report замгендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

"Может быть, за всю историю эти отношения не были на столь высоком уровне. Одним из залогов такого высочайшего отношения между нашими странами является то, что называется "personal chemistry" - личное взаимодействие, личное взаимопонимание между президентами наших стран - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Они достаточно часто встречаются, у них, насколько я могу судить, глубокие и важные дискуссии", - заявил М.Гусман.

По его словам, встречи лидеров обеих стран и их взаимопонимание накладывает свой отпечаток на все уровни сотрудничества - экономическое, социальное, культурное. "Я не знаю ни одной сферы в отношениях между Россией и Азербайджаном, где у нас не было такого высочайшего уровня сотрудничества", - добавил он.

Замгендиректора агентства подчеркнул, что сам факт проведения в Баку V Международного гуманитарного форума, который перерос из двустороннего, российско-азербайджанского в международный, является тому свидетельством.