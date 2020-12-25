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Михаил Гусман поздравил Ильхама Алиева

Михаил Гусман поздравил Ильхама Алиева Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
25 декабря 2020 г. 18:40
Михаил Гусман поздравил Ильхама Алиева

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Прошу принять от имени Информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные поздравления с Вашим днем рождения!

Выдающийся политик современности, мудрый руководитель, уникальная личность, любящий муж и отец, на протяжении многих лет Вы все свои силы, знания и опыт отдаете на благо Азербайджана. Истинный патриот и защитник азербайджанского народа, Вы восстановили историческую справедливость и победно укрепили государственность своей страны.

От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии для претворения в жизнь задуманных планов, успешной и плодотворной работы на благо родной страны!

Мира и процветания Вам и народу Азербайджана!"

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qusman Azərbaycan Prezidentini təbrik etdi

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