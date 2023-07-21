Михаил Гусман: Выступление президента Азербайджана придало мощный импульс Глобальному медиафоруму в Шуше

Нынешняя встреча и откровенные и искренние ответы президента Азербайджана Ильхама Алиева придадут очень позитивный импульс двум последующим дням форума.

Нынешняя встреча и откровенные, искренние, аргументированные ответы президента Азербайджана Ильхама Алиева воодушевили всех участников Глобального медиафорума и придали мощный импульс на последующие два дня его работы.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам в Шуше в кулуарах Глобального медиафорума первый заместитель гендиректора российского Информационного агентства ТАСС Михаил Гусман.

По его словам, глава государства буквально воодушевил всех участников встречи: "Благодарю президента Азербайджана за такой искренний, глубокий, откровенный разговор. Отвечая на вопросы, он коснулся вопросов как внутренней, так и международной политики, таких насущных для Азербайджана вопросов, как нормализация отношений с Арменией и подписание мирного договора, участие страны в Движении неприсоединения и многих других тем".

По словам Гусмана, президент Ильхам Алиев более двух часов провел с лидерами мирового медиа-сообщества: "Я сейчас обменивался мнениями с коллегами из разных стран, и на всех это произвело неизгладимое впечатление. Мы всегда знали, как хорошо он знает проблемы, как глубоко погружен в них. Но сегодняшний разговор был просто невероятный. Обсуждались все темы: и международная политика, и такие актуальные для страны темы, как, например, подписание мирного договора с Арменией, стратегические вопросы развития страны, его видение как лидера Движения неприсоединения. Все это, хочу еще раз повторить, было огромным подарком со стороны президента Алиева, что придало мощный импульс форуму".