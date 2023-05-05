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Михаил Гусман: Гейдар Алиев - архитектор успешного Азербайджана

Михаил Гусман: Гейдар Алиев - архитектор успешного Азербайджана Общенациональный лидер Гейдар Алиев стал архитектором успешного Азербайджана, и сейчас его политику продолжает президент Ильхам Алиев.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 11:11
Михаил Гусман: Гейдар Алиев - архитектор успешного Азербайджана

Общенациональный лидер Гейдар Алиев стал архитектором успешного Азербайджана, и сейчас его политику продолжает президент Ильхам Алиев.

Как передает Report, об этом первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман заявил на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

Он отметил, что Гейдар Алиев - это личность исторического масштаба: "Мы сейчас работаем над фильмом о нем. Гейдар Алиев - такой уникальный случай, когда один человек дважды уходил и возвращался в политику, и оба раза крайне удачно. Такого в истории, наверное, нет".

Михаил Гусман напомнил, что общенациональный лидер фактически спас страну в смутные 90-ые годы прошлого века:

"Я могу назвать только двух человек из XX века, которые смогли спасти свою страну: Уинстон Черчилль и Гейдар Алиев. Ведь в тот период Азербайджан был лакомым куском для разных политических игр стран, кланов и других внешних сил".

По воспоминаниям Гусмана, Гейдар Алиев имел исключительные навыки убеждения и аргументирования, поэтому успешно вел переговоры с мировыми лидерами.

"Гениальность мышления Гейдара Алиева в том, что с подписанием "Контракта века" он соединил интересы всех стран, это была его победа. По сути этот документ стал не "Контрактом века", а "Контрактом на века",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qusman: “Heydər Əliyev uğurlar qazanan Azərbaycanın memarıdır”
Версия на английском языке Mikhail Gusman: Heydar Aliyev is the architect of successful Azerbaijan

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