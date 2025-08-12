Михаил Гончар: РФ от бессилия может лишь пакостить Азербайджану, но Баку находится в сильной позиции

Россия перешла к политике "многомерного вредительства против Азербайджана".

Россия перешла к политике "многомерного вредительства против Азербайджана".

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина заявил президент центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар, комментируя удары российских военных по объектам Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине.

По его мнению, произошедшие атаки на объекты SOCAR в Украине являются акциями "мести от бессилия".

"Напрямую она (Россия - ред.) выступать не может, потому что не та сила, не то влияние на Южном Кавказе, да и отношения с Турцией портить не хочется, но пакостить по мелочам Кремль умеет", - сказал он.

По словам Гончара, Азербайджан наращивает свое участие на газовом рынке ЕС и Москва не сможет этому ничего противопоставить.

"Азербайджанский газ увеличивает свое присутствие на европейском рынке, хотя и ограниченно - это страны Южной Европы, Балкан", - сказал он, отметив, что возможность поставок азербайджанского газа расширилась и до Украины.

По мнению политолога, в результате расширения рынков сбыта энергоносителей SOCAR, в частности в Украину, в Кремле приняли решение нанести удар по объектам SOCAR: "Это, конечно, не тот удар, который будет иметь фатальные последствия, но это было символическое послание: "Может быть и по-другому".

При этом Гончар подчеркнул, что сегодня Азербайджан находится и ощущает себя в сильной позиции, поскольку интерес к энергоносителям страны только растет, в том числе и у американских компаний.

"Сегодня они чувствуют себя в сильной позиции. Американская компания Exxon Mobil проявляет интерес к азербайджанскому, еще не разработанному, газовому месторождению "Карабах" в Каспийском море. Поэтому, я думаю Азербайджан будет держать удар", - подытожил политолог.