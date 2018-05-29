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    Михаил Бочарников назначен новым послом России в Азербайджане

    Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бочарникова послом в Азербайджане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    "Назначить Бочарникова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджанской Республике", - говорится в документе.

    Отметим, что с 2006 года и до февраля 2018 года Бочарников, которому в марте исполнилось 70 лет, был послом России в Казахстане.

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