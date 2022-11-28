Мигрант из Южного Азербайджана: После ухода клерикального режима мы вернемся в родные края

"Я чувствую, что настали последние дни черного режима в Иране, скорейшего ухода которого мы, политические мигранты, желаем, чтобы вернуться в родные края".

"Я чувствую, что настали последние дни черного режима в Иране, скорейшего ухода которого мы, политические мигранты, желаем, чтобы вернуться в родные края".

Об этом посещающий Агдам правозащитник, исследователь из Южного Азербайджана Машаллах Рамзи сказал карабахскому бюро Report.

Он напомнил, что был одним из глав революционеров в Тебризе: "Сравнивая нынешнюю ситуацию с революцией того времени, я чувствую, что наступили последние дни этого исламского правительства. Стекание людей на улицы и бесстрашие перед пулями напоминают мне о тех днях. Я уверен, если правительство не было бы на грани конца, люди не выходили бы на площади так мужественно. Это черное правительство 43 года оккупировало Иран. Быстрый уход этого режима нужен, ведь люди должны жить свободно. Мы тоже были вынуждены покинуть страну из-за этого правительства и теперь живем жизнью политических эмигрантов. Поскорее бы вернуться на родную землю".