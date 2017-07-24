Миграционная служба: Наблюдается рост числа иностранных мигрантов в Азербайджане

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялись обсуждения на тему "Всеобъемлющая и эффективная политика и практика в области управления миграции", организованные при поддержке Международной организации по миграции и Государственной миграционной службы Азербайджана.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии руководитель департамента по международному сотрудничеству Государственной миграционной службы Азербайджана Кайан Гаджиев заявил, что вопрос регулирования миграции и защита прав мигрантов является важным вопросом для Азербайджана.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается рост граждан, которые возвращаются на свою историческую родину, а также рост числа иностранных мигрантов. Отметив, что за последние годы в Азербайджане наблюдается также рост числа отдыхающих туристов, К. Гаджиев заявил о важности усовершенствования соответствующих миграционных услуг, а также рассказал о реформах, проведенных в этой сфере, в частности, он рассказал о создании электронных услуг в области миграции в Азербайджане.

Далее с участием международных и местных экспертов из различных ведомств состоялись панельные обсуждения на темы "Управление миграцией", "Управление границами", "Политика и практические меры для эффективной трудовой миграции".

Отметим, что выдвинутые на обсуждениях предложения будут представлены как усилия Азербайджана к процессу поддержки глобального документа под названием "Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах", принятого 19 сентября 2016 года в ООН.