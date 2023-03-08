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Мигель Моратинос: Существует успешное сотрудничество между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном

Мигель Моратинос: Существует успешное сотрудничество между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном Удовлетворение успешным сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном выразил верховный представитель этой организации.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 16:30
Мигель Моратинос: Существует успешное сотрудничество между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном

Удовлетворение успешным сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном выразил верховный представитель этой организации.

Как сообщает Report, об этом Мигель Анхель Моратинос заявил на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева и поблагодарил главу государства за постоянную поддержку деятельности Альянса цивилизаций ООН.

М. Моратинос отметил, что в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимопонимании осуществляются контакты в различных сферах между Альянсом и Азербайджаном.

Выразив удовлетворение участием в Глобальном Бакинском форуме Международного центра Низами Гянджеви, гость сказал, что центр выступает уже в роли признанного на международном уровне института, пользующегося высоким авторитетом.

Он отметил успешное проведение в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Коснувшись инициативы One Humanity Альянса цивилизаций ООН, он сообщил, что в связи с этим в различных городах мира будут организованы концертные программы, и выразил готовность к сотрудничеству с нашей страной и в данной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Migel Anxel Moratinos: "BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə Azərbaycan arasında uğurlu əməkdaşlıq var"

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