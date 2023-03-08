Мигель Моратинос: Существует успешное сотрудничество между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном

Удовлетворение успешным сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном выразил верховный представитель этой организации.

Удовлетворение успешным сотрудничеством между Альянсом цивилизаций ООН и Азербайджаном выразил верховный представитель этой организации.

Как сообщает Report, об этом Мигель Анхель Моратинос заявил на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева и поблагодарил главу государства за постоянную поддержку деятельности Альянса цивилизаций ООН.

М. Моратинос отметил, что в соответствии с подписанным Меморандумом о взаимопонимании осуществляются контакты в различных сферах между Альянсом и Азербайджаном.

Выразив удовлетворение участием в Глобальном Бакинском форуме Международного центра Низами Гянджеви, гость сказал, что центр выступает уже в роли признанного на международном уровне института, пользующегося высоким авторитетом.

Он отметил успешное проведение в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Коснувшись инициативы One Humanity Альянса цивилизаций ООН, он сообщил, что в связи с этим в различных городах мира будут организованы концертные программы, и выразил готовность к сотрудничеству с нашей страной и в данной сфере.