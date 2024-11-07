МИД: Желаем, чтобы наш славный флаг вечно развевался над всем Азербайджаном

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало сообщение по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало поздравление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, данное сообщение опубликовано в аккаунте ведомства в соцсети X.

"По случаю 8 ноября - Дня Победы, достигнутой благодаря успешной политике президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также мощи страны и доблести нашей армии, от всего сердца поздравляем всех соотечественников и желаем, чтобы наш славный флаг вечно развевался над всем Азербайджаном.

С праздником", - говорится в сообщении.