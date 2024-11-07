О нас

МИД: Желаем, чтобы наш славный флаг вечно развевался над всем Азербайджаном

МИД: Желаем, чтобы наш славный флаг вечно развевался над всем Азербайджаном Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало сообщение по случаю 8 ноября - Дня Победы.
Внешняя политика
7 ноября 2024 г. 23:06
МИД: Желаем, чтобы наш славный флаг вечно развевался над всем Азербайджаном

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало поздравление по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, данное сообщение опубликовано в аккаунте ведомства в соцсети X.

"По случаю 8 ноября - Дня Победы, достигнутой благодаря успешной политике президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также мощи страны и доблести нашей армии, от всего сердца поздравляем всех соотечественников и желаем, чтобы наш славный флаг вечно развевался над всем Азербайджаном.

С праздником", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN: Şanlı bayrağımızın bütöv Azərbaycanda əbədi dalğalanmasını arzulayırıq

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
Политолог: Антиазербайджанская резолюция Европарламента демонстрирует его откровенную предвзятость
4 ноября 2024 г. 10:00
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
Официальный Киев: Азербайджан демонстрирует готовность быть лидером в регионе
2 ноября 2024 г. 12:18
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi