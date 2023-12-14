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МИД: Заявления правительства Нидерландов в отношении Азербайджана неприемлемы

МИД: Заявления правительства Нидерландов в отношении Азербайджана неприемлемы Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде назвал неприемлемым заявление правительства Королевства Нидерландов в отношении Азербайджана.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 21:19
МИД: Заявления правительства Нидерландов в отношении Азербайджана неприемлемы

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде назвал неприемлемым заявление правительства Королевства Нидерландов в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, он сказал, что Нидерланды на протяжении 30 лет никогда не принимали во внимание тот факт, что в результате агрессии и оккупации со стороны Армении были нарушены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана, проведена политики этнических чисток против азербайджанцев, более 1 миллиона азербайджанцев были насильственно перемещены и стали беженцами: "Несмотря на неоднократные заявления Азербайджана о том, что армянские вооруженные силы продолжают незаконно находится на наших территориях, являются источником опасности в регионе, и многочисленные призывы к их немедленному выводу в соответствии с международным правом, критика нидерландской стороной антитеррористических мероприятий, проводимых Азербайджаном на своих территориях, является ярким примером предвзятого подхода".

Айхан Гаджизаде еще раз напомнил, что 44-дневная Отечественная война, а также 24-часовые антитеррористические мероприятия, реализованные в сентябре 2023 года, были проведены на суверенных территориях Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права, и что наша страна законным путем восстановила свой суверенитет.

Он отметил, что Азербайджан никогда не изгонял армянских жителей из Карабаха, и, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион, это было их решение мигрировать в Армению и другие страны: "Миссии ООН в регионе подтвердили, что азербайджанская сторона не нападала на гражданское население, а Международный суд, расположенный в Королевстве Нидерландов, отклонил последние претензии Армении в этом отношении. Нидерландской стороне было бы полезно положить конец таким заявлениям, которые препятствуют будущему развитию и прогрессу региона, основанному на уважении принципов международного права".

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Версия на английском языке Baku: Dutch government's views regarding Azerbaijan unacceptable
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Niderland hökumətinin Azərbaycanla bağlı fikirləri qəbuledilməzdir"

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