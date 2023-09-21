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МИД: Заявления Франции это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншизма внутри Армении

МИД: Заявления Франции это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншизма внутри Армении Озвученные Францией заявления в адрес Азербайджана это ничто иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 17:43
МИД: Заявления Франции это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншизма внутри Армении

Озвученные Францией заявления в адрес Азербайджана это не что иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана касательно слов министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны об итогах проведенных в Карабахском регионе локальных антитеррористических мероприятий.

"Вместо того, чтобы осудить невыполнение Арменией своих обязательств касательно вывода подразделений армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, а также военно-политические провокации со стороны руководства этой страны, включая безрассудное поздравительное послание премьер-министра Армении от 2 сентября, адресованное марионеточному режиму, поддерживаемому Арменией на протяжении последних 30 лет, Франция озвучила претензии к Азербайджану, а это в свою очередь ничто иное, как поощрение сепаратизма и реваншистских сил внутри Армении", - заявил МИД.

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Версия на английском языке MFA: France’s claims against Azerbaijan nothing than emboldening separatism
Версия на азербайджанском языке XİN: "Fransanın Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi fikirlər separatizmin təşviqindən başqa bir şey deyil"

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