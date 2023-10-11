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МИД: Заявления Еревана о необходимости делимитации границ на основе несуществующей карты лишены логики

МИД: Заявления Еревана о необходимости делимитации границ на основе несуществующей карты лишены логики Требования армянской стороны провести делимитацию границ с Азербайджаном на основе предложенной Ереваном карты лишены всякой логики.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 15:45
МИД: Заявления Еревана о необходимости делимитации границ на основе несуществующей карты лишены логики

Требования армянской стороны провести делимитацию границ с Азербайджаном на основе предложенной Ереваном карты лишены всякой логики.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана касательно заявлений главы правительства Армении Никола Пашиняна, озвученных накануне в эфире армянского Первого канала.

"Известно, что при СССР по нашему региону в разные отрезки времени составлялись различные карты, однако не все из них основаны на утвержденных юридических документах. Что касается карты от 1975 года, на которую ссылается Армения, хотели бы еще раз подчеркнуть, что такой карты не существует", - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что в 1973-1986 годах в разное время составлялись множество различных карт.

В ведомстве также отметили, что карта может считаться достоверным источником лишь в том случае, они она опирается на международные правовые документы, и утверждена в той или иной форме обеими странами.

"Армения из-за своих территориальных претензий по сей день не делимитировала свои границы ни с одной из соседних стран. В этих условиях требования армянской стороны провести делимитацию лишь на основе одной карты, предложенной Ереваном, лишены всякой логики",- говорится в заявлении МИД.

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Версия на английском языке Official Baku: Armenia's claim that delimitation must be on basis of only one map does not make sense
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Delimitasiyanın Ermənistanın iddia etdiyi xəritə əsasında aparılması heç bir məntiqə sığmır"

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