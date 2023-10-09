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МИД: Заявления Армении об "этнической чистке" направлены на срыв процесса реинтеграции

МИД: Заявления Армении об "этнической чистке" направлены на срыв процесса реинтеграции Отъезд армянских жителей с территории Азербайджана - их добровольное и индивидуальное решение, этот шаг не имеет ничего общего с каким-либо насильственным перемещением.
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 18:03
МИД: Заявления Армении об этнической чистке направлены на срыв процесса реинтеграции

Отъезд армянских жителей с территории Азербайджана - их добровольное и индивидуальное решение, этот шаг не имеет ничего общего с каким-либо насильственным перемещением.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Дж.Байрамов отметил, что это подтверждено как премьер-министром Армении, так и международными организациями.

Министр добавил, что заявления об "этнической чистке", озвучиваемые правительством Армении, направлены на срыв процесса реинтеграции.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistanın “etnik təmizləmə” iddiaları ermənilərin reinteqrasiyası prosesini pozmağa yönəlib"

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