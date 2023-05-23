МИД: Заявления Армении о погранично-пропускном пункте "Лачын" - это попытки исказить реалии

Заявления Армении о погранично-пропускном пункте "Лачын" - это попытки исказить реалии.

Заявления Армении о погранично-пропускном пункте "Лачын" - это попытки исказить реалии.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на предвзятые заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе совместной пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Отмечается, что неоднократно высказываемые армянскими официальными лицами необоснованные утверждения о том, что якобы создание Азербайджаном погранично-пропускного пункта "Лачын" блокирует дорогу, создает гуманитарные проблемы в регионе, затрудняет деятельность Международного комитета Красного Креста - это попытки Армении исказить реалии: "Как известно, через погранично-пропускной пункт проходят и армяне, и представители Международного комитета Красного Креста, и российский миротворческий контингент".

В МИД Азербайджана отметили, что Великобритании, являющейся членом Совбеза ООН, хорошо известно, что Армения в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, совершала массовые убийства и этнические чистки, а также, вопреки требованиям четырех резолюций Совбеза ООН, отказалась выводить свои вооруженные силы с территории Азербайджана.