МИД: Заявления Армении о нормах международного права - крайняя степень лицемерия

МИД Азербайджана прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Армении в связи с Шушинской декларацией.

МИД Азербайджана прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Армении в связи с Шушинской декларацией.

По сообщению Report, в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана, в частности, говорится:

"Комментируя Шушинскую декларацию, подписанную президентами Азербайджана и Турции, утверждая, что этот документ направлен против армянского народа, МИД Армении до сих пор не осознает, что продолжающаяся десятилетиями агрессивная политика Армении, ее притязания на территории соседнего государства, политика, обслуживающая интересы кучки людей направлена против армянского народа, а не призванная обеспечить благополучие народа. Непримиримая позиция Армении является основным препятствием на пути обеспечения мира и безопасности в регионе.

Заявления МИД Армении - страны, десятилетиями грубо нарушавшей фундаментальные нормы международного права, в том числе суверенитет государств, территориальную целостность и неприкосновенность границ, ущемившей права человека до миллиона азербайджанцев о нормах международного права является крайним проявлением лицемерия. Армения, ссылаясь на международное право, в первую очередь должна научиться уважать его.

Отвергнув предложенную лидерами Азербайджана и Турции платформу регионального сотрудничества, МИД Армении под предлогом "угрозы армянскому народу" и "угрозы региону" открыто демонстрирует то, сколь далека Армения от тенденций мира, сотрудничества и развития.

С освобождением территорий Азербайджана от оккупации в регионе сложилась новая ситуация, появились уникальные возможности для осуществления регионального сотрудничества. Как отмечается в Шушинской декларации, Азербайджан и Турция "продолжат совместные усилия по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций"", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.