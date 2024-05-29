МИД: Заявление представителя ЕС не отражает реальность о состоянии прав человека в Азербайджане

МИД Азербайджана полностью отвергает предвзятое заявление о состоянии прав человека в Азербайджане, сделанное пресс-секретарем Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петером Стано.

МИД Азербайджана полностью отвергает предвзятое заявление о состоянии прав человека в Азербайджане, сделанное пресс-секретарем Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петером Стано.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Заявление представителя ЕС далеко от реальности и полно откровенных фальсификаций. Вопрос о лицах, задержанных в связи с рядом уголовных расследований, таких как незаконное финансирование определенных видов деятельности, незаконные финансовые операции и пр., решается в рамках требований уголовно-исполнительной системы. Призывы к Азербайджану освободить обвиняемых, вместо того, чтобы ждать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных решений, прямо противоречат правовым процедурам", - отметил представитель МИД.

A.Гаджизаде сказал, что обвинения в лишении задержанных медицинской и иной помощи не имеют под собой оснований: "Все лица, которых упоминает представитель ЕС, получают необходимую помощь в установленном законом порядке. Необоснованные публичные требования ЕС о помиловании определенных лиц на основе политических предпочтений ряда европейских стран и политиков ставят под сомнение истинную приверженность Европы верховенству закона".

"Азербайджан обладает достаточным опытом, знаниями, мудростью в этой области, поэтому не нуждается в советах и указаниях. Азербайджан и впредь будет продолжать выполнять свои международно-правовые обязательства и призывает определенные институты ЕС обратить внимание на грубые нарушения прав человека на территории союза, прекратить свое вмешательство и провокации против нашей страны", - подчеркнул пресс-секретарь.