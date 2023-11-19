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МИД: Заявление Парижа по решению Международного суда неуместно и неприемлемо

МИД: Заявление Парижа по решению Международного суда неуместно и неприемлемо Заявление МИД Франции относительно решения Международного суда от 17 ноября 2023 года является неуместным и неприемлемым.
Внешняя политика
19 ноября 2023 г. 10:28
МИД: Заявление Парижа по решению Международного суда неуместно и неприемлемо

Заявление МИД Франции относительно решения Международного суда от 17 ноября 2023 года является неуместным и неприемлемым.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно искажения французским внешнеполитическим ведомством вышеупомянутого решения Международного суда.

Подчеркивается, что игнорирование Францией того факта, что суд отклонил большинство незаконных исков Армении, является очередным ярким примером двойных стандартов и предвзятого отношения к Азербайджану.

"Вызывает сожаление, что страна, выдающая себя за величайшего защитника справедливости и порядка, вмешивается в дела Суда, неверно истолковывая вопрос, не имеющий ничего общего с Францией.

Франция должна сосредоточиться на выполнении решений Суда, касающихся ее пресловутой колониальной политики и незаконных действий, включая ядерные испытания.

В отличие от Франции, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам", - говорится в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Parisin BƏM-in qərarı ilə bağlı bəyanatı yersiz və qəbuledilməzdir

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