МИД: Заявление Парижа по решению Международного суда неуместно и неприемлемо

Заявление МИД Франции относительно решения Международного суда от 17 ноября 2023 года является неуместным и неприемлемым.
Как сообщает
Подчеркивается, что игнорирование Францией того факта, что суд отклонил большинство незаконных исков Армении, является очередным ярким примером двойных стандартов и предвзятого отношения к Азербайджану.
"Вызывает сожаление, что страна, выдающая себя за величайшего защитника справедливости и порядка, вмешивается в дела Суда, неверно истолковывая вопрос, не имеющий ничего общего с Францией.
Франция должна сосредоточиться на выполнении решений Суда, касающихся ее пресловутой колониальной политики и незаконных действий, включая ядерные испытания.
В отличие от Франции, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам", - говорится в комментарии.