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МИД: Заявление Литвы по Карабаху вызывает удивление и сожаление

МИД: Заявление Литвы по Карабаху вызывает удивление и сожаление Удивительно и вызывает сожаление, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международ
Внешняя политика
18 декабря 2022 г. 09:18
МИД: Заявление Литвы по Карабаху вызывает удивление и сожаление

Удивительно и вызывает сожаление, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда действует на этих принципах, делает такие заявление.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"В то же время это заявление создает недопонимание в контексте различных дискуссий, состоявшихся в ходе визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае этого года.

Напоминаем литовской стороне, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Точно так же, как Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза.

Вызывает беспокойство тот факт, что МИД Литвы применяет предвзятый и односторонний подход к вопросу вместо того, чтобы протестовать против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов, использования Лачинской дорогой как для военных провокаций, передачи мин на территорию Азербайджана, так и для незаконной экономической деятельности.

Следует уважать мирный и законный протест институтов гражданского общества Азербайджана.

Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то еще раз заявляем, что азербайджанская сторона всегда готова пойти навстречу гуманитарным потребностям армян, проживающих на наших территориях, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в этот вопрос", - добавил А.Гаджизаде.

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Версия на английском языке MFA: Lithuania's statement on Karabakh 'is surprising and regrettable'
Версия на азербайджанском языке XİN: "Litvanın Qarabağla bağlı bəyanatı təəccüb və təəssüf doğurur"

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