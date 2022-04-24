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МИД: Заявление Байдена не соответствует переговорам между Турцией и Арменией

МИД: Заявление Байдена не соответствует переговорам между Турцией и Арменией «К сожалению, заявление президента США Джозефа Байдена по случаю Дня памяти армян в очередной раз искажает историческую правду о событиях 1915 года».
Внешняя политика
24 апреля 2022 г. 22:44
МИД: Заявление Байдена не соответствует переговорам между Турцией и Арменией

"К сожалению, заявление президента США Джозефа Байдена по случаю Дня памяти армян в очередной раз искажает историческую правду о событиях 1915 года".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджанской Республики в связи с выступлением президента США по случаю Дня памяти армян.

"Попытки исказить события столетней давности и путем политизации поднять на повестку так называемый "армянский геноцид" неприемлемы.

Это заявление президента США также несовместимо с продолжающимися переговорами между Турцией и Арменией о нормализации отношений.

События 1915 года должны расследовать историки, а не политики. Попытки фальсифицировать историю и использовать ее для политического давления неприемлемы", - отмечается в заявлении МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Baydenin bəyanatı Türkiyə və Ermənistan arasındakı danışıqlara uyğun gəlmir

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