МИД: Заявление Армении направлено на сокрытие провокаций

Полное лжи и клеветы заявление министерства иностранных дел Армении, в котором они ссылаются на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередном саммите глав государств Организации тюркских государств в Анкаре 16 марта, направлено на сок

Полное лжи и клеветы заявление министерства иностранных дел Армении, в котором они ссылаются на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на внеочередном саммите глав государств Организации тюркских государств в Анкаре 16 марта, направлено на сокрытие политики агрессии, осуществляемой Арменией на протяжении 30 лет, а также провокаций против Азербайджана и азербайджанцев в послевоенный период.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отмечается, что требование Общины Западного Азербайджана о безопасном возвращении азербайджанцев на родные земли в Армении абсолютно безосновательно трактуется Арменией как "территориальные претензии" и "подготовка к агрессии": "За 30-летний период оккупации Арменией были целенаправленно разрушены сотни городов и сел Азербайджана, исторические и религиозные памятники, разграблены природные ресурсы, в результате армянской агрессии пропали без вести около 4 тыс. граждан, Армения продолжает минирование азербайджанских территорий, препятствует открытию Зангезурского коридора" .