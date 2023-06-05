МИД: Завершение 44-дневной войны создало новую реальность в регионе

Завершение 44-дневной войны создало новую реальность в регионе.

Завершение 44-дневной войны создало новую реальность в регионе.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на церемонии закрытия программы обучения “Внешняя политика” для дипломатов.

"Армения и ее покровители не хотят принимать эту реальность, продолжают свои провокации",- сказал министр, добавив что все мы, являемся свидетелями важнейших процессов, протекающие в регионе.

Он добавил, что теперь молодые дипломаты будут прямо участвовать в этих процессах, они должны понимать ту ответственность, которую несет данная специальность.

Отметив, что реализация программы прошла успешно, он подчеркнул, что в ней приняло участие 38 молодых специалистов.